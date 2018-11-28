"Роскосмос" и РАН в течение трех месяцев подготовят лунную программу

"Роскосмос" и РАН в течение 3 месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В течение трёх месяцев "Роскосмос" и РАН сформируют общий план действий, единый замысел, распишем все по этапам, подчиним этой логике все работы по автоматическим космическим аппаратам, робототехнике, и, конечно, СТК (сверхтяжелый комплекс — ред.). Это будет достойно того, чтобы представить президенту и правительству", — как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Рогозин по итогам совещания в РАН.

Как пояснил Рогозин, на совещании в президиуме РАН были заслушаны доклады руководителей научных институтов РАН и предприятий ракетно-космической отрасли, обсуждались вопросы, связанные с наличием воды на Луне, лунного реголита (грунта), источников энергии. "То, что важно с точки зрения формирования исходных данных для "Роскосмоса", — сказал он.

"Но самое главное, мы не можем повторять то, что делают американцы, и не можем быть на вторых ролях. То есть академия наук должна предложить "Роскосмосу" вариант, при котором лунная программа обеспечит России отдельную роль по транспортной системе и работе на поверхности в рамках научной станции", — сказал Рогозин.

По его словам, программа, которая будет подготовлена, должна отвечать следующим принципам: иметь высокую научную ценность, нести сопутствующие для экономики научные и технологические результаты, а также быть практически реализуемой с точки зрения финансовой нагрузки на бюджет и технических возможностей промышленности.