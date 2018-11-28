Белорусские и армянские ученые по программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020" выполнят четыре совместных проекта в сфере экономики, науки и образования, информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщил на заседании совместной белорусско-армянской комиссии по научно-техническому сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Двустороннее научно-техническое сотрудничество активно развивается по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и белорусско-армянского конкурса научно-технических проектов. По результатам конкурса в исполнительную программу белорусско-армянского научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019-2020 годы включены четыре проекта в области нанотехнологий, биофизики и клеточной инженерии, экологии. "Это глобальные, серьезные проекты, которые находятся на острие научно-технического прогресса. Планируется разработать гибридные суперконденсаторы, функциональные наноструктурированные золь-гель пленки для применения в солнечных элементах", - сказал Александр Шумилин. В настоящее время в Армении реализуется более 100 научно-технических проектов с Беларусью, США, Италией, Китаем и другими странами. "Беларусь - основной наш партнер, с которым мы плодотворно работаем и взаимодействуем в научно-технической сфере. Эти контакты мы и дальше будем развивать и укреплять", - отметил председатель комитета по науке Министерства образования и науки Армении Самвел Арутюнян. Стороны обсудили также вопросы активизации научно-технического и инновационного взаимодействия, перспективы реализации совместных высокотехнологичных проектов по направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе в сфере ИКТ, новых материалов, промышленных и лазерных технологий, медицины и фармации. Визит армянской делегации в Минск продлится до 1 декабря. Программой их пребывания запланировано посещение Национальной академии наук Беларуси, технологических парков, участие в 23-м заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.