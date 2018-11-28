Президент Республики Армения встретился с председателем Бундестага

Президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Бундестаг, где встретился с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, Шойбле приветствовал первый официальный визит президента Армена Саркисяна в Федеративную Республику Германия.

«Для меня большая честь представлять свою страну в этом историческом здании», - сказал президент Саркисян, отметив, что Армения придает большое значение многоплановому сотрудничеству с Германией и последовательному развитию межпарламентских отношений.

По словам президента, для Армении, как страны с коротким периодом парламентской системы правления, традиции и культура парламентской демократии Германии интересны и поучительны.

Отметив, что Армения сегодня рассматривается в современном мире как пример проведения больших изменений мирным путем, президент Саркисян сказал, что нынешняя задача новой Армении - превратить существующую позитивную энергию в позитивные результаты, и он с оптимизмом смотрит в будущее.

Президент Саркисян и председатель Бундестага также затронули процесс ратификации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве между Арменией и Европейским союзом, вопрос либерализации визового режима, а также необходимость расширения сотрудничества в научной, образовательной и культурной сферах.