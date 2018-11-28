Состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и канцлера Германии Ангелы Меркель

В Берлине состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и канцлера Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армении, приветствуя официальный визит президента Республики Армения в Федеративную Республику Германия, канцлер Ангела Меркель сказала, что у нее очень хорошие воспоминания о недавнем визите в Армению.

Она отметила, что особенно впечатлена Центром творческих технологий «Тумо», и в настоящий момент немецкая сторона обсуждает возможности сотрудничества.

«Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной», - сказал президент Саркисян и отметил, что рад снова встретиться и продолжить дискуссии о расширении армяно-германских отношений. По его словам, обе страны могут успешно сотрудничать в сферах высоких и информационных технологий, где у Армении большой потенциал. «Наша страна может стать платформой для разных стартапов, - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент Армении и канцлер Германии с точки зрения укрепления связей между двумя дружественными народами придали большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах. Они также поговорили о сотрудничестве в сфере туризма и обменялись мнениями о либерализации визового режима.