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Эра Карлсена продолжается: чемпион мира по шахматам сохранил свой титул


Чемпион мира по шахматам 27-летний норвежец Магнус Карлсен в третий раз защитил титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруана - 3:0.
Как передает «Арменпресс», все 12 партий основного поединка завершились вничью. Карлсен получит 550 тысяч евро, а Каруана – 450 тысяч.

16-й чемпион мира Магнус Карлсен выиграл впервые мировое первенство в 2013-м году.


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