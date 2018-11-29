Трамп зажег огни на главной рождественской елке США у Белого дома

Президент США Дональд Трамп зажег огни на рождественской елке, установленной перед Белым домом на большой лужайке, именуемой Эллипсом. По традиции, вместе с ним в церемонии в среду приняли участие первая леди Меланья и дети американского лидера, передает Арменпресс.

Перед началом церемонии перед собравшимися выступила исполнительница Гэбби Барретт. Честь вести праздник в этом году выпала актеру Антонио Сабато. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Армии (Сухопутных сил) США.

Трамп не стал произносить длинных речей. "Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года, сейчас мы зажжем эту прекрасную елку. Начнем отсчет с десяти ..., три, два, один!" - сказал президент, после чего на елке зажглись зеленые и красные огни. После этого на Эллипсе начался концерт, гостей развлекают эстрадные исполнители.

Традиция зажигать огни на главной рождественской елке страны у Белого дома была заведена еще в 1923 году 30-м президентом США Джоном Калвином Кулиджем и с тех пор ни разу не нарушалась.