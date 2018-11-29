Для повышения узнаваемости Армении Госкомитет по туризму наметил новые рынки

В последние годы в зимний сезон Цахкадзор принимает в среднем по 50 тысяч туристов.

В беседе с «Арменпресс» мэр Цахкадзора Артур Арутюнян сказал, что в последние годы наблюдается рост туристического потока. Даже последняя бесснежная зима не помешала туристам. В основном, сюда едут граждане Армении, представители аккредитованного в Армении дипкорпуса и пр. Едут и из-за рубежа – в основном, из РФ. Есть туристы и из Германии, Франции, постсоветстких стран.

Параллельно, в Цахкадзоре развивается гостиничный сектор - сегодня в Цахкадзоре около 50 гостиниц и гостевых домов.

«Туризм имеет важное значение для горожан, способствует развитию новых ресторанов, кафе, магазинов и пр., открываются рабочие места»,- сказал мэр Цахкадзора Артур Арутюнян. Мэрия города проводит благоустройство, обеспечивает инфраструктуру и пр.

По словам мэра, увеличение числа гостиниц способствует более гибкой ценовой политике.

«Спрос к Новому Году, конечно растет, многие резервируют места еще в ноябре, а после 10-го января бывают скидки: многие снижают цены до 50%, владельцы гостиниц сами понимают, что цены должны быть конкурентными»,- сказал мэр Цахкадзора Артур Арутюнян.

Председатель Госкомитета по туризму Армении Рипсимэ Григорян сообщила нам, что в зимний сезон основным туристическим городом считается Цахкадзор, однако есть и альтернативные возможности. Ведется работа, например, в Ашоцке, где открывается лыжная трасса.

«Кроме того, в различных районах Армении ведется работа в направлении развития зимнего туризма, однако пока нужно развивать инфраструктуру и др.»,- сказала она.

По ее словам, сейчас обсуждается вопрос открытия в зимний сезон чартерных рейсов из ОАЭ.

Анна Гзирян