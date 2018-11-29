Явные хищения в МЦ «Масис»: возбуждено уголовное дело

В Армавирском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело по поводу хищений в особо крупных размерах в МЦ «Масис». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В частности, 14-го ноября 2018 года из прокуратуры Араратского района было ;получено сообщение о том, что во время проведенного в МЦ «Масис» аудита были обнаружены финансовые нарушения, по которым и провели проверки по финансовой деятельности МЦ «Масис» в 2017 и 2018 годах.

В результате выяснилось, что руководством МЦ «Масис» в 2017 и 2018 годах заключались договоры об оказании услуг, по которым 4 лицам выписывались вознаграждения за фактически неоказанные услуги; из кассы профсоюза было получено 2.200.000 драмов, оснований для расхода этих средств не указано. Кроме того, производились неоправданные закупки дизтоплива и пр.

В условиях наличия у МЦ «Масис» долга в рамере 69.000.000 драмов, был куплен автомобиль стоимостью 10.000.000 драмов, покупались товары за наличный рассчет и пр.

По фактам было возбуждено уголовное дело по поводу хищений в особо крупных размерах в МЦ «Масис», по ст. 179 УК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.