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Военнослужащие имеют право свободного выбора


Военнослужащие ВС Армении, в том числе, призывники, имеют полную возможность осуществить свое право свободного выбора. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

«Военнослужащие ВС Армении будут голосовать на ближайших к месту прохождения службы избирательных участках»,- пишет он.


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