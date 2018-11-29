Военнослужащие имеют право свободного выбора

Военнослужащие ВС Армении, в том числе, призывники, имеют полную возможность осуществить свое право свободного выбора. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Военнослужащие ВС Армении будут голосовать на ближайших к месту прохождения службы избирательных участках»,- пишет он.