Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников, передает Арменпресс.

"Я бы поконкурировал (на выборах - ИФ) с маленьким Майклом (Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка - ИФ)", - заявил Трамп в интервью The New York Post.

"Мне бы понравилось конкурировать с ним. Он боролся со мной изо всех сил. Он потратил $100 млн против меня, но это не сработало", - сказал президент США.

Трамп отметил: "Я не знаю, собирается ли он участвовать в выборах, но я бы хотел этого".

Он коснулся кандидатуры сенатора Кирстен Гиллибрэнд, и сказал: "Я знаю ее очень хорошо, я поддерживал ее ранее". Однако, считает Трамп, она не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах-2020.

Он также не считает конкурентом сенатора Кори Буккера, руководившего Ньюарком с 2006 по 2013 год.

"Он так плохо выполнял свою работу в Ньюарке, что не жил там. Нет, с ним не будет проблем", - сказал президент.