Саудовская Аравия подписала соглашение о покупке у США THAAD на $15 млрд

Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

Стороны подписали окончательный договор 26 ноября, но об этом стало известно только сейчас.

Дипломат напомнил, что в октябре 2017 года Госдепартамент уведомил Конгресс США о потенциальной сделке по продаже Саудовской Аравии 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семи радаров для этих комплексов на сумму в $15 млрд.