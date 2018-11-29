Распускается ЗАО «Мецаморэнергоатом»

Правительство Армении одобрило решение о голосовании за роспуск ЗАО «Мецаморэнергоатом» на общем собрании акционеров компании. Как передает «Арменпресс», ЗАО «Мецаморэнергоатом» было создано решением правительства Армении 3-го декабря 2009 года. 50% акций принадлежат дочернему предприятию «Росатома» - компании «Атомстройэкспорт».

Правительству Армении принадлежат остальные 50% акций, которыми оно и проголосует за роспуск ЗАО «Мецаморэнергоатом» на общем собрании акционеров компании.