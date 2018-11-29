Трамп намерен вернуться в Нью-Йорк после ухода с поста президента

Дональд Трамп после того, как завершит работу на посту президента США, намерен вернуться в Нью-Йорк, передает Арменпресс.

"Я люблю Нью-Йорк, я скучаю по Нью-Йорку", - сказал Трамп в интервью The New York Post.

Он объяснил, почему сейчас практически не приезжает в город тем, что из-за его визитов город парализуют пробки.

Президент США также категорически отверг возможность своего возвращения в шоу "Ученик знаменитости".

"Нет, нет. Арнольд (Шварценеггер - ИФ) сделал его банкротом", - заявил он.

Дональд Трамп был ведущим "Ученик знаменитости" с 2005 по февраль 2015 года. В июле 2015 года телеканал NBC расторг контракт с республиканцем из-за его скандальных заявлений в адрес мексиканцев. Его место занял Арнольд Шварценеггер.