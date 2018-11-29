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Правительство Армении приняло решение об объявлении зимнего призыва


Правительство Армении приняло решение об объявлении зимнего призыва и дьемобилизации призывников. Как передает «Арменпресс», с декабря по январь включительно в армию призовут лиц мужского пола, кому исполняется 18 лет до 31-го декабря 2018 года включительно, а также те, чьи отсрочки закончились до 31-го декабря 2018 года включительно. Демобилизации подлежат те военнослужащие, чей срок обязательной военной службы заканчивается до 31-го января 2019 года включительно.


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