С целью преодоления крайней нищеты, правительство Армении увеличивает минимальную пенсию по старости

Правительство Армении одобрило законопроект о внесении изменений в закон о пенсиях. Как передает «Арменпресс», замминистра по труду и созвопросам Арсен Манукян доложил, что целью является преодоления крайней нищеты среди пенсионеров.

«Предлагается внедрить новый инструмент - минимальную пенсию по старости, увеличение которой позволит адресно поддержать самые уязвимые слои населения. Размер минимальной пенсии по старости устанавливается в 25 500 драмов – по маркеру крайней нищеты»,- сказал Манукян. Решение войдет в силу с 1-го января 2019 года.

Ранее - с целью преодоления крайней нищеты, правительство Армении увеличивает пособия по старости, инвалидности и утрате кормильца. Как передает «Арменпресс», минимальный размер пособия будет равен 25500 драмам. Решение войдет в силу с 1-го января 2019 года.

Сейчас пособие по старости равно 16000 драмам, по инвалидности первой группы - 21500 драмам, второй группы - 19000 драмам, третьей группы - 16000 драмам, по утрате кормильца - 16000 драмам.

По словам и.о. вице-премьера Арарата Мирзояна, увеличение пособий до 25 500 драмов позволит людям не голодать.