В Шираке и Лори 7 декабря объявлен нерабочим днем
11:43, 29 Ноябрь, 2018
В Шираке и Лори 7 декабря объявлен нерабочим днем. Как передает «Арменпресс», правительство Армении на заседании в четверг приняло решение перенести рабочий день, но только в двух областях страны.
Как отметил первый заместитель министра территориального управления и развития Ваче Тертерян, в Ширакской и Лорийской областях предлагается объявить 7 декабря нерабочим днем. "Рабочий день будет перенесен на субботу, 15 декабря, чтобы люди могли в этот день посетить могилы своих близких", - сказал Тертерян.
Как пояснил в связи с этим первый вице-премьер Арарат Мирзоян, рабочие дни в отдельных регионах переносятся в Армении впервые. "Люди в этих регионах и так не работали 7 декабря, и мы должны уважать их чувства", - сказал Мирзоян.
7 декабря 1988 года в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично. В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.