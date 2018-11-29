Роберт Кочарян подаст новую апелляционную жалобу
11:45, 29 Ноябрь, 2018
Команда адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна готовит новую апелляционную жалобу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Кочаряна Айк Алумян. “Жалоба (подана) против решения суда первой инстанции (об аресте), с учетом факта прослушки разговоров глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы и касающейся этой темы пресс-конференции”, - сказал Алумян. Других подробностей он не сообщил.
27 ноября заседание Апелляционного суда, на котором должно было быть рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры об отмене решения Кассационного суда об освобождении Кочаряна из-под ареста, было перенесено из-за ходатайства адвокатов обвиняемого о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна. Адвокаты заявили, что по их информации судья был выбран методом жеребьевки, что противоречит закону. 28 ноября ходатайство было отклонено судом.
11 сентября в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес Юрия Хачатурова (в 2008 году занимавшего должность начальника Ереванского гарнизона). Ванецян подтвердил подлинность данной аудиозаписи и факт того, что в беседе с главной Спецследственной службы они обсуждали вопросы, касающиеся уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года.
Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В ночь на 28 июля ереванский суд общей юрисдикции принял решение арестовать Кочаряна на два месяца по уголовного делу о событиях 1 марта 2008 года..
В качестве обвиняемого фигурируют также Юрий Хачатуров (бывший начальник Ереванского гарнизона, до недавних пор - генсек ОДКБ), который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент объявлен в розыск.
13 августа Апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест, с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян был отпущен на свободу из зала суда.
21 августа Кассационный суд Армении получил жалобу Генпрокуратуры на решение Апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна и 15 ноября частично удовлетворил ее, направив дело на доследование.