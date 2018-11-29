Как Буэнос-Айрес готовится встретить саммит G20

Власти аргентинской столицы приступили к установке ограждений, которыми начиная с четверга и до завершения саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в субботу будет перекрыта значительная часть аргентинской столицы. У посольств дежурят полицейские, передает Арменпресс.

Первым из участников саммита в Аргентину прибыл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Для проезда кортежа к посольству королевства в Буэнос-Айресе были перекрыты несколько улиц и трасс, что привело к дополнительным пробкам в и так загруженном автомобилями городе. У здания диппредставительства были установлены ограждения.

Саммит, который откроется 30 ноября будет проходить в выставочном центре Costa Salguero, расположенном на берегу залива Ла-Плата в относительной удаленности от центра Буэнос-Айреса. Место встречи мировых лидеров находится рядом с аэропортом имени Хорхе Ньюбери, который в дни саммита будет открыт только для самолетов официальных делегаций.

Вся зона, прилегающая к Costa Salguero, будет закрыта для автомобилей и прохожих с 21:00 29 ноября (03:00 30 ноября мск) до 22:00 1 декабря (04:00 2 декабря мск).

Движение будет также ограничено в центре, где расположены отели, в которых будут жить члены делегаций, и театр Колон, в котором пройдет гала-вечер для участников саммита.

Ограничения также коснутся и общественного транспорта. На протяжении всех двух дней саммита в городе не будет работать метро, а также будут закрыты железнодорожные и автовокзалы. Маршруты городских автобусов будут изменены. Для коммерческих рейсов будет открыт только один из трех аэропортов Буэнос-Айреса.

Чтобы облегчить жизнь горожан, власти Аргентины объявили 30 ноября выходным днем. "Наш совет жителям Буэнос-Айреса - воспользуйтесь длинными выходными, чтобы куда-нибудь съездить", - сказала в эфире местного телевидения министр безопасности Патрисия Буллрич.

Согласно оценкам Федерации торговли и промышленности Буэнос-Айреса, саммит принесет гостиничному бизнесу столицы 200 млн песо ($5,2 млн). Рестораны также заработают благодаря встрече дополнительные 28 млн песо ($736 тыс.).

По словам Буллрич, к обеспечению безопасности в дни саммита будут привлечены около 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Одним из источников проблем для властей могут стать акции протеста, которые пройдут в дни саммита.