Шеф Пентагона призвал учитывать отношения Эр-Рияда и США при расследовании убийства Хашкаджи

Саудовская Аравия играет важную роль в обеспечении безопасности США и на Ближнем Востоке, это необходимо учитывать при определении ответственности властей королевства за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Должен заметить, что нам редко удается сотрудничать с абсолютно безупречными партнерами", - сказал шеф Пентагона на слушаниях в американском сенате по делу об убийстве, передает Арменпресс.

Мэттис добавил: "Интересы нашей безопасности нельзя игнорировать, даже если мы ищем тех, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашкаджи", - говорится в распространенной Пентагоном выдержке выступления министра перед сенаторами.

В то же время он отметил, что у американских спецслужб нет прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к убийству.