Время в Ереване: 11:07:36,   29 Ноябрь

Шеф Пентагона призвал учитывать отношения Эр-Рияда и США при расследовании убийства Хашкаджи


Саудовская Аравия играет важную роль в обеспечении безопасности США и на Ближнем Востоке, это необходимо учитывать при определении ответственности властей королевства за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил министр обороны США Джим Мэттис.

"Должен заметить, что нам редко удается сотрудничать с абсолютно безупречными партнерами", - сказал шеф Пентагона на слушаниях в американском сенате по делу об убийстве, передает Арменпресс.

Мэттис добавил: "Интересы нашей безопасности нельзя игнорировать, даже если мы ищем тех, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашкаджи", - говорится в распространенной Пентагоном выдержке выступления министра перед сенаторами.

В то же время он отметил, что у американских спецслужб нет прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к убийству.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации