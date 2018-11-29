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Число избирателей в Армении 2.575.939 человек: заявление полиции


Полиция Армении обнародовала число избирателей. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. По данным ведомства, сведения за 10 дней до голосования – по требованиям ИК Армении, гласят, что число включенный в государственный регистр избирателей составляет 2.575.939 человек. Из них 4477 состоят членами избирательных комиссий. 74 гражданина не имеют регистрации.


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