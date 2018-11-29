Правительство предпринимает шаги по преодолению крайней бедности среди пенсионеров и получающих пособия граждан

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, с целью преодоления крайней нищеты среди получающих пособия по старости, инвалидности и утрате кормильца граждан правительство Армении внесло изменения в принятые ранее решения.

Соответственно, размер военной пособия военнослужащего по инвалидности для инвалида третьей степени (18000 драмов) и пособий членов семьи погибшего срочного военнослужащего ввиду утраты кормильца (24000 драмов), пособий по старости, инвалидности, утраты кормильца составляет 25500 драмов. Также установлено, что решение вступит в силу с 1 января 2019 года. Подчеркнув важность принятого решения, исполняющий обязанности первого вице-премьера отметил: “Республика Армения - социальное государство, и все мы несем ответственность за социально уязвимые группы. Мы должны приложить все усилия, чтобы выполнить это обязательство как можно достойно”.

Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства по законопроекту Республики Армения «О внесении изменений и дополнений в закон “О государственных пенсиях”». Законопроектом предлагается установить, что пенсия рассчитывается в соответствии с законом “О государственных пенсиях” и не может быть меньше установленного правительством минимального размера пенсии. В то же время, в расчетах, проведенных в рамках бюджетного процесса, с 1 января размер минимальной пенсии установлен в размере 25500 драмов (по размеру крайней черты бедности). Законопроектом также предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 году.

Правительство приняло решение выделить 487 млн 331 тыс драмов областным муниципалитетам Арагацотна, Арарата, Армавира, Гегаркуника, Лори, Котайка, Ширака, Вайоц Дзора и Тавуша для предоставления частичной компенсации ущерба, причиненного стихийными бедствиями. Сумма будет выделена из резервного фонда правительства.

Правительство приняло соответствующее решение для оказания помощи в качестве компенсации за сожженные противником посевные поля жителям общины Зангакатун Араратской области. Согласно обоснованию, 11 гектаров посевов общины Зангакатун были сожжены. Предусматривается выделить 3,025.0 тыс драмов жителям 7 общин.

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение “Об объявлении зимнего призыва на обязательную воинскую службу и демобилизации 2018 г.”.

Исполнительная власть также приняла решение в Ширакской и Лорийской областях перенести рабочий день 7 декабря на 15 декабря.