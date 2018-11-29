В сельском хозяйстве Армении внедряется страхование: старт программе будет дан в Араратской и Армавирской областях

В сельском хозяйстве Армении внедряется страхование. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра сельского хозяйства Армении Гегам Геворгян.

По его словам, прежде ничего подобного не делалось. Пилотная программа стартует в 2019 году, старт программе будет дан в Араратской и Армавирской областях, обсуждается также вопрос включения в программу Ширакской области.

«В сельском хозяйстве Армении внедряется страхование, что является абсолютной новостью - прежде ничего подобного не делалось. Это будет страхованием рисков: страховые компании покроют траты фермеров, если возникнут страховые риски. В начальной стадии будут страховать от града и заморозковв. Сейчас подобный ущерб компенсирует государство, однако в случае страхования эти компенсации будут возлагаться на страховые компании»,- сказал он.

По его словам, он встречался с фермерами, представил им программу, крестьяне отозвались о ней положительно. Их заинтересовала субсидия на страховые взносы. По словам Геворгяна, субсидии будут, фермеров в этом вопросе поддержат.

Кроме того, обсуждается вопрос противоградной сети. По заданию премьер-министра, создана рабочая группа, которзая этим занимается. По его словам, подобные сети производятся в Армении уже сегодня. На вопрос журналистов, не участвует ли он в агиткампании, и.о. министра сельского хозяйства Армении Гегам Геворгян ответил, что он продолжает исполнять свои обязанности.