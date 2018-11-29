Выборы в Грузии: Саломе Зурабишвили одерживает победу

По итогам подсчета 100% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, сообщает центральная избирательная комиссия. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", набирает 40,48%.

Инаугурация избранного президента пройдет 16 декабря, сообщают грузинские СМИ.

Родившаяся во Франции бывший дипломат Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Ее соперник отстаивает более жесткий курс на сближение с Западом, передает Арменпресс.

Сторонники Вашадзе жалуются на нарушения во время выборов, в том числе подкуп избирателей, и призывают к протестам.

Это последние прямые выборы президента в Грузии. После вступления в силу новой конституции президентский пост станет во многом церемониальным.

Явка во втором туре выборов составила 56,23%, сообщает сайт Georgiainform со ссылкой на пресс-службу ЦИК Грузии. Этот показатель не учитывает проголосовавших за рубежом.

Пресс-служба ЦИК Грузии заявила, что поступила 261 жалоба от представителей наблюдательных организаций. В день голосования независимые наблюдатели, включая Transparency International - Georgia, заявляли о фактах нарушения тайны голосования, возможном подкупе избирателей и попытках фальсификации выборов.

"Все вместе мы отреклись от прошлого, от того, что помешало бы прогрессу Грузии. Наш выбор - мирная и свободная Грузия. Я хочу вести диалог с теми, кто не голосовал за меня. Мы все - граждане одной маленькой страны, мы живем в одном государстве, мы должны его объединить и успокоить", - заявила Зурабишвили, комментируя первые итоги выборов.

Вашадзе, узнав результаты экзит-полов, решил пока не оценивать их: "Мы обязательно подождем окончательные данные, так как огромное количество избирателей пришли на избирательные участки после 17:00".

Бывший президент страны Михаил Саакашвили, поддерживающий Вашадзе, призвал граждан Грузии выйти на акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы.

"С завтрашнего дня, несмотря на то, какие будут результаты, мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки", - заявил он.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил свою страну "с еще одной победой".

"Грузия - это состоявшаяся демократия, - сказал он. - Я хочу поблагодарить каждого гражданина, который сегодня принял участие в выборах. Уровень активности избирателей был довольно высоким".