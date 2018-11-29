В ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

На территории РА днем 29-го, ночью 30-го ноября, днем 2-4-го декабря ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Днем 30-го ноября, 1-го, ночью 2-го декабря в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах и в марзах Лори, Тавуш, а также в предгорьях Сюника - в виде снега. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 29-го, ночью 30-го ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем 30-го ноября, 1-го декабря понизится на 4-5 градусов, в марзах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 10-12 градусов.

В городе Ереван

Днем 29-го, ночью 30-го ноября, днем 2-го, 3-го декабря ожидается погода без осадков. Днем 30-го ноября, 1-го, ночью 2-го декабря ожидается дождь.