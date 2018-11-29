Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за $2,5 млн

Виолончель работы итальянского мастера Джованни Гваданини (1711-1786), принадлежавшая российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу (1927-2007), была в среду вечером продана с торгов Sotheby's в Лондоне за £1,93 млн ($2,48 млн). Как отмечается на сайте аукционного дома, она стала самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской (1926-2012), передает Арменпресс.

Музыкальный инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине учеником Антонио Страдивари, был приобретен музыкантом в 2000 году.

Еще одна виолончель из коллекции Ростроповича, изготовленная в 1741 году венецианским лютьером Санто Серафином, ушла с молотка за £610 тыс. ($782 тыс.). За £45 тыс. ($57,8 тыс.) был продан рояль австрийской фирмы Bösendorfer, за который садился не только сам маэстро, но и музыканты Анри Дютийе, Витольд Лютославский, Альфред Шнитке, Артур Рубинштейн.

Всего коллекционерам было предложено более 300 лотов. Коллекция, выручка от продажи которой превысила £4 млн ($5,1 млн), была выставлена на аукцион дочерьми Ростроповича и Вишневской - Еленой и Ольгой Ростропович.