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Узбекистан присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ


Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ. Документ о присоединении к соответствующей конвенции подписал в четверг на заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев,  как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы с радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею. Наша теперь парламентская семья СНГ полная", - сказала на заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После процедуры подписания в зал заседания был внесен флаг Узбекистана.

 

 




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