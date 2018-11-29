DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице

Американский режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета Daily Mail.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссер прибыл страну, чтобы представить свой фильм "Бесславные ублюдки", отмечает газета.

В сентябре прошлого года пара отпраздновала помолвку в Нью-Йорке на вечеринке, где среди гостей присутствовали актеры Брюс Уиллис, Самюэл Джексон, актрисы Ума Турман и Дайан Крюгер, а также продюсер Харви Вайнштейн. Брак с Пик стал первым для 55-летнего режиссера, который ранее утверждал, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кинематографа.

Известность пришла к Тарантино в 1994 году после выхода на экраны фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь", премию "Оскар" за оригинальный сценарий и еще ряд кинонаград.

Популярностью зрителей пользовались и другие фильмы режиссера, среди которых кинодиология "Убить Билла" (Kill Bill, 2003-2004), "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012) и "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight, 2015).