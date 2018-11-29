Американский телеканал HBO, занимающаяся созданием "Игры престолов", подтвердил, что был снят специальный эпизод, где появятся актеры из прошлых сезонов, среди которых будет Шон Бин в роли Неда Старка, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

По данным издания, эпизод был снят ранее в этом году в Белфасте. Помимо Неда Старка в специальной серии может появиться и Кхал Дрого. Джейсон Момоа, исполнявший роль Кхала в первом сезоне, был в Белфасте во время съемок эпизода.

Однако сообщается, что телеканал не планирует показывать эпизод в эфире. Он войдет в новое издание всех сезонов "Игры престолов", которое HBO выпустит в 2019 году, но уже после окончания сериала.

Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".