Россия оказалась на первом месте по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы

Россия заняла первое место по числу новых случаев заражения ВИЧ среди стран Европы по итогам 2017 года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в среду.

Согласно докладу, в 2017 году в европейском регионе было зарегистрировано почти 160 тыс. новых случаев заражения вирусом, из них 130 тыс. случаев приходится на Восточную Европу. В России были зафиксированы 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, в 53% случаев заболевание было выявлено на последней стадии. Второе место по числу случаев заболевания ВИЧ занимает Украина (37 случаев на 100 тыс. населения), третье - Белоруссия (26,1 случая), за ними следует Молдавия (20,6 случаев). Самые низкие показатели отмечаются в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.