Оставшийся под снежной лавиной контрактник найден мертвым

Контрактник,оставшийся под снежной лавиной близ села Кахакн (Гегаркуникскаяобласть), найден мертвым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями в рамках предвыборной агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«Речь идет о контрактном военнослужащем, который три дня назад остался под лавиной. У меня плохая новость – он найден мертвым. Я выражаю соболезнование всем его родным и близким», - сказал Пашинян.

По его предложению, собравшиеся минутой молчания почтили память погибшего военнослужащего.

29 ноября в службу «911» поступило сообщение, что военнослужащий М.Г.(1994 г/р) остался под лавиной близ села Кахакн (Гегаркуникскаяобласть), нужна помощь спасателей. На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА. Вследствие темноты и плохих погодных условий поиски в тот день окончились безрезультатно. Их возобновили 28 ноябряв 06:55 часов 2 боевых расчета (10 спасателей) спецотряда СС МЧС РА.