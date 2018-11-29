Кремль не комментирует итоги выборов президента Грузии

Кремль принял к сведению информацию о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии, но не комментирует этот вопрос до прояснения настроя Тбилиси в отношении двусторонних связей с РФ. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии, мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата (Зурабишвили)", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос, вызывает ли победа Зурабишвили оптимизм в Москве, Песков отметил: "Здесь все-таки мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии".