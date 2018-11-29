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Правительство объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора


Правительство Армении объявит тендер на  строительство завода по утилизации мусора.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщил лидирующий в  списке блока «Мой  шаг»и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе  встречи с жителями Вардениса в рамках предвыборной  агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«В окрестностях Севана мусор повсюду. Это проблема, и мы  в  ближайшее время объявим тендер на  строительство большого завода по утилизации мусора», - сказал Пашинян.




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