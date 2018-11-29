Правительство объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора

Правительство Армении объявит тендер на строительство завода по утилизации мусора.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил лидирующий в списке блока «Мой шаг»и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе встречи с жителями Вардениса в рамках предвыборной агитации к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам.

«В окрестностях Севана мусор повсюду. Это проблема, и мы в ближайшее время объявим тендер на строительство большого завода по утилизации мусора», - сказал Пашинян.