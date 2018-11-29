Минсельхоз проводит мониторинг рынков картофеля, яиц, помидоров, мяса и сыра

Минсельхоз РА проводит мониторинг рынков продуктов повышенного спроса и объемов продаж – с целью пресечения взаимоисключающих разговоров о повышении цен.

Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал и.о. министрас/хозяйства РА Гегам Геворкян в ответ на вопрос, может ли зимой случиться повышение цен, в частности на картофель, из-за небольшого урожая.

И.о. министра ответил, что вопрос касается картофеля, яиц, помидоров, мяса, огурцов и сыра. «Мы проведем мониторинг и представим вам всю информацию. Конечно, есть данные Национальной статистической службы, в них нет существенных изменений цифр, однако в связи с публикациями в СМИ мы все проверим», - как передает Арменпресс, сказал и.о. министра.