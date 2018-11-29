Армянские миротворцы, находящиеся на службе за рубежом, тоже будут голосовать

Армянские миротворцы, находящиеся на службе за рубежом – в Афганистане, Косово, Ливане и Мали, тоже будут голосовать в ходе предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборов.

В беседе с Арменпресс об этом сообщил пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисян.

«Миротворцы будут голосовать по тому же принципу, что и дипломаты за рубежом. Выполняющие миротворческую миссию в Ливане будут голосовать в посольстве Армении, а в Косово, Афганистане и Мали, где нет нашего посольства, для них создадут соответствующую возможность региональные дипломатические структуры. Для военнослужащих будут открыты специальные пункты – с бюллетенями и конвертами», - отметил Ованнисян.

В Афганистане, где миротворческие подразделения ВС РА включены в состав сил НАТО «Решительная поддержка» (NATO RS), служит 121 армянский офицер и военнослужащий.

Наши миротворцы осуществляют миротворческую миссию и в Ливане - в составе сил UNIFIL под эгидой ООН – 32 армянских миротворца. Армения участвует и в миротворческой миссии НАТО в Косово – на данный момент там 40 армянских офицеров и военнослужащих.

В Мали армянские миротворцы служат в составе миссии MINUSMA под эгидой ООН.

На предстоящих парламентских выборах за рубежом по электронной системе смогут проголосовать 729 граждан Армении. Управление виз и паспортов полиции РА получило уведомление, что в списках МИД отмечены 253 избирателя, а по спискам МО – 476 избирателей.

Голосовать по электронной системе имеют право лица, проходящие дипломатическую службу в дипломатических или консульских представительствах РА (а также члены их семей, имеющие право голоса), находящие в длительной командировке или на учебе (а также члены их семей, имеющие право голоса).

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в ЦИК проводится до 18։00 часов 19 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.