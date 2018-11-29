Время в Ереване: 11:07:36,   29 Ноябрь

В Аргентине проходят протесты против саммита G20, пишут СМИ


Тысячи человек приняли участие в акции протеста в столице Аргентины Буэнос-Айресе против проведения саммита G20, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Infobae.

По данным портала, протестующие в среду на два часа перекрыли движение по главному проспекту в городе. Участники акции в руках несли плакаты с лозунгами против проведения саммита, МВФ и администрации действующего президента страны Маурисио Макри.

Общественные организации Аргентины также приняли участие в протестах. По информации одной из них, MOCASE Vía Campesina, акция протеста собрала на стадионе в Буэнос-Айресе порядка 50 тысяч человек.

По данным СМИ, на четверг и пятницу также запланированы многочисленные акции протеста, связанные с проведением G20.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации