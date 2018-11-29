В Канаде горбатый кит притворился бассейном, чтобы пообедать

В Канаде в районе Ванкувера на видео попал горбатый кит, который притворился бассейном, чтобы добыть себе еду, как передает Арменпресс, об этом сообщает Sciencemag.

Горбатый кит имеет один из самых больших ртов на планете и отличный аппетит. Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2500 килограммов рыбы в день. У китов есть несколько охотничьих приемов, которые помогают им поймать необходимое количество рыбы. Охотясь на сельдь, они пускают пузыри, заставляя рыб подплыть друг к другу как можно ближе.

Таким образом кит может заглотить сразу весь косяк. На видео попал еще один трюк: кит раскрывает пасть у поверхности воды, и его рот становится похожим на бассейн. Рыбы принимают его за убежище, в котором можно укрыться от птиц, и сами заплывают киту в рот.