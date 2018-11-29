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Выстрелы в Гегаркунике: выяснена личность предполагаемого преступника


В  Гегаркуникском областном следственном управлении СК РА проводится следствие по выяснению обстоятельств уголовного дела по незаконному ношению  оружия и преднамеренному  причинению вреда средней тяжести  здоровью другого лица. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 28 ноября в 15:00 часов сотрудники   Мартунинского  отделения  ДП  Гегаркуникской области заметили на автодороге Севан-Мартуни поврежденную машину, остановили ее, после  чего водитель  машины (житель Гегаркуникской  области 1985 г/р) вышел из машины  с  пистолетом типа  «Вальтер», выбросил его в лес  и побежал. Другой  пассажир машины, тоже житель Гегаркуникской  области, был задержан  и доставлен в  полицию.   

При участии последнего была  обследована  местность и обнаружен выброшенный  «Вальтер», 3  пули, поврежденный  автомобиль «Мерседес», на заднем сидении которого найдена дубина.

По факту  в Мартунинском  отделении  Следственного отдела  Гегаркуникской области возбуждено уголовное  дело по признакам ч.1 ст. 235 УК РА.

Назначены и проведены генетическая, дактилоскопическая  и судебно-медицинская экспертизы.

Через 2  часа после  происшествия  в Гаварское  отделение  полиции поступил сообщение  из МЦ «Измирлян» о том, что к  ним  поступили  два гражданина  с  «травмой правого бедра и голени сквозным огнестрельным ранением правого бедра». Выяснилось, что это  жители Гегаркуникской области – братья 1984 и 1988 г/р. 

По факту в  Следственном отделе  Гегаркуникской области возбуждено уголовное  дело по признакам ч.2 ст. 113  и ч.1 ст. 235 УК РА.

В результате  проведенных следственных мероприятий выяснилось, что  братья получили ранения в результате стрельбы, которая  произошла в деревне Норатус во время драки. Братья  признаны  пострадавшими.

Проводятся неотложные  оперативно-следственные  мероприятия по выяснению всех обстоятельств и  поимке мужчины 1985 г/р.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 




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