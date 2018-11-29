Зурабишвили намерена отказаться работать в Авлабарской резиденции президента

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена отказаться от вхождения в Авлабарскую резиденцию, и планирует разместиться в президентском дворце на улице Атонели, бывшем здании посольства США в Грузии, передает Арменпресс.



Вопрос перехода администрации президента из Авлабари во дворец Орбелиани на улице Атонели прописан в предвыборной программе Саломе Зурабишвили.



Свое решение по вопросу перехода нового президента из Авлабарского дворца в резиденцию на Атонели до этого времени правительство официально не озвучивало, однако настроения представителей исполнительной власти согласуются с позицией Саломе Зурабишвили. В частности, премьер-министр Мамука Бахтадзе считает, что «содержание государства и его ветвей налогоплательщикам не должно обходиться дорого».



Еще раньше, после избрания президентом Грузии Георгия Маргвелашвили, Иванишвили настаивал, что президентский дворец должен быть более укромным. Однако, президент Маргвелашвили не согласился переходить в здание на Атонели, который отремонтировали по требованиям президентского дворца. Это стало одной из причин разногласий между Маргвелашвили и Иванишвили, которое так и не смог простить олигарх своему протеже.



