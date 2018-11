THR: умерла соавтор сценария к фильму про Индиану Джонса Глория Кац

Американский сценарист Глория Кац скончалась в одной из больниц Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с раком. Как передает Арменпресс, об этом сообщил вечером в среду журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее мужа Уилларда Хайка.

По данным издания, смерть наступила в воскресенье, 25 ноября.

Кац вместе с мужем являются соавторами сценария к фильмам "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) и "Американские граффити" (American Graffiti, 1973), последний получил номинация на премию "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий". Как отмечает The Hollywood Reporter, Кац также работала над фильмами "Звездные войны" (Star Wars) в качестве сценариста-консультанта.