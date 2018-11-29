Анна Акопян в Москве приняла участие в мероприятии по случаю 30-й годовщины Спитакского землетрясения

28 ноября Анна Акопян - супруга исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в сопровождении посла Армении в России ВарданаТоганяна, соучредителягуманитарной инициативы «Аврора» РубенаВарданяна и ряда деятелей культуры приняла участие вмероприятии под названием «Летопись Милосердия», проходящем в Московском художественном академическом театре и посвященном 30-летию разрушительного землетрясения в Спитаке и 103-й годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Как передает Арменпресс, на мероприятии с речами выступили посол РА ВарданТоганян, соучредительгуманитарной инициативы «Аврора» РубенВарданян, Национальный герой Армении Николай Рыжков, руководитель гуманитарной инициативы «Аврора» Николя Азнавур, композитор Марина Алес, автор сценария фильма «Спитак» Марина Сочинская.

На мероприятии выступили ансамбль «Канада», хор «Овер», ДживанГАспарян-мл., Ян Осин, Ирина Богушевская, Адам барро, МикаелСучян, детский ансамбль «Преображение» Союза композиторов России.

Анна Акопян поделилась впечатлениями после мероприятия.

«Хотя речь идет о трагедии 30-летней давности, мероприятие можно назвать актом благодарности, а благодарность – высокое чувство, высокий поступок. В мероприятии была и документальная часть – о помощи более 100 государств армянскому народу. И невольно задаешься вопросом: почему сейчас, когда все так же десятки тысяч людей погибают, изгоняются, мигрируют вследствие катастроф - не природного характера, а развязанных войн, люди не приходят на помощь друг другу, как в то время», - сказала Анна Акопян, поблагодарив организаторов за огромную работу.

Мероприятие организовали посольство РА в РФ, гуманитарная инициатива «Аврора» и гуманитарный фонд «Азнавур».