Ара Баблоян награжден орденом “Содружество” МПА СНГ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 29 ноября награжден орденом “Содружество” МПА СНГ на состоявшемся в Санкт-Петербурге заседании Совета МПА СНГ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вручая орден и поздравляя от имени своих коллег А.Баблояна, Председатель МПА СНГ, Председатель СФ ФС РФ В.Матвиенко, в частности, отметила: “Сегодня в последний раз в заседании Совета МПА СНГ участвует Председатель НС Ара Баблоян. За это время мы следили, с какой ответственностью г-н Баблоян относился к работам МПА, какую проявил активность. Ара Баблоян сумел сохранить ситуацию в республике, сделал многое в необычные, сложнейшие времена. Мог и не приехать, однако присутствие сегодня характеризует Ара Баблояна как серьезную, ответственную личность. У нас не просто Совет МПА, но и команда, коллектив, – мы давно знакомы, всегда на связи, дружим, помогаем друг другу. Это отлично характеризует Вас, г-н Баблоян, как достойную личность и мудрого политического деятеля, принявшего верное решение. Вы, действительно, внесли весомый вклад в работу МПА СНГ и награждаетесь высшей наградой МПА СНГ – орденом “Содружество”.

В своем благодарственном слове председатель НС Ара Баблоян отметил:

“Я завершаю свою деятельность на посту председателя НС Армении, однако не завершается моя деятельность в команде, в МПА СНГ, я остаюсь другом, коллегой, союзником. Хочу поблагодарить всех, отметить, что МПА, как парламентская составляющая СНГ, - важная и эффективная площадка сотрудничества парламентов стран СНГ, развития сотрудничества в различных сферах, где разрабатываются конструктивные подходы и принимаются взвешенные решения, направленные на процветание стран-членов СНГ. В ходе всей своей деятельности ассамблея была плодотворной платформой в поисках ответов на политические, гуманитарные, экономические проблемы. В современных международных отношениях парламентская дипломатия играет свою особую роль, отличаясь от классической дипломатии и гармонично ее дополняя.

9 декабря с.г. в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. В связи с этим мы направили приглашения международным организациям, в том числе и МПА СНГ, – для проведения наблюдательной миссии. Мы сделаем все возможное, чтобы выборы в Армении прошли согласно международным критериям, созвучно обязательствам Армении.

Уважаемые коллеги, друзья,

выражаю признательность вам за плодотворное сотрудничество и в рамках МПА СНГ, и в двустороннем формате. Мне дороги установившиеся между нами личные отношения. Позвольте заверить, что новый парламент Армении также продолжит действовать в духе сложившейся за десятилетия в МПА традиции укрепления связей и межпарламентского диалога в интересах наших народов”.