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Европарламент призвал реформировать ВТО


Европарламент принял в четверг подавляющим большинством голосов резолюцию с призывом о проведении реформы и модернизации Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правила, нормы и процедуры ВТО должны быть пересмотрены, чтобы обеспечить эффективность и актуальность организации, - говорится в документе. - Европарламент выступает за скорейшую модернизацию ВТО". За принятие резолюции проголосовал 471 депутат, против - 80.

 

 




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