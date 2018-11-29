Пашинян заявил о возможных инвестициях в размере 589 млн долларов: с января в Гегаркунике откроется фабрика с 1200 рабочими местами

В январе следующего года армянский инвестор откроет в селе Цовазард Гегаркуникской области текстильную фабрику. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Мой шаг» в Гаваре.

«Когда я вошел в кабинет премьер-министра, одним из первых дел было следующее: мне сообщили, что бизнесмен пытается импортировать в Армению хлопковые семена для проведения экспериментального посева в Армавире. Посев был реализован, и теперь выяснилось, что произведено гораздо больше хлопка, чем ожидалось. Этот бизнесмен из Гавара, из села Цовазард, решил создать текстильную фабрику в Цовазарде, где из полученного хлопка будут получать ткань. Он пообещал, завод будет работать с января. На начальном этапе там будет 400-600 рабочих мест, затем - 1200 рабочих мест», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в настоящее время обсуждаются инвестиционные программы на сумму 589 млн долларов США, и правительство сделает все возможное, чтобы сделать их реальными.