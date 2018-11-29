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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-11-18


ЕРЕВАН, 29 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 ноября, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 485.09 драм. Курс евро вырос на 4.42 драмa и составил 551.60 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 7.28 драм. Курс британского фунта вырос на 0.63 драмa и составил 619.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 122.42 драмa и составила 18921.85 драм. Цена серебра сократилась на 1.93 драмa и составила 220.68 драм. Цена платины сократилась на 186.07 драмa и составила 12960.28 драм.




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