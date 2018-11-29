Президент Республики Армения направил соболезнования в связи со смертью фотографа и журналиста Мартина Шахбазяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи со смертью фотографа и журналиста Мартина Шахбазяна выразил глубокие соболезнования его семье и родственникам. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Напомним, что 28 ноября в возрасте 78 лет ушел из жизни фотограф Мартин Шахбазян.

Шахбазян М.А. родился 25 июня 1940 года в Ереване. В 1958 году окончил среднюю школу имени Нар-Доса. После окончания школы сотрудничал в качестве внештатного корреспондента с рядом СМИ. С 1966 года работал фотокором газет «Рья таза», «Голос Родины», «Коммунист».

В 1974-76 годах работал в армянском филиале агентства «Новости». В 1976-2001 годах работал в агентстве «Арменпресс». С 2001 года работал фотокором в администрации президента Армении. Неоднократно участвовал в международных, союзных и республиканских выставках. Трижды был признан лучшим фотокором ТАСС.

В 1988 году фотография, посвященная жертвам Спитакского землетрясения, была удостоена премии агентства Reuters «Лучшая фотография года». Выставки работ Мартина Шахбазяна проводились в ряде с стран.

С 2013г. преподавал в Российско-Армянском (Славянском) университете дисциплину «Фотография и фоторепортаж».