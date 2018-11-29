Нам необходимо создать справедливую и мирную обстановку для решения карабахского конфликта: Армен Саркисян на вопрос азербайджанского участника

В рамках визита в Германию президент Армении Армен Саркисян посетил Университет Отто фон Герике в Магдебурге, где провел встречу с преподавателями и студентами вуза. Как сообщает Арменпресс, президент также ответил на вопрос участников встречи. Отвечая на вопрос азербайджанского участника, Армен Саркисян отметил:

«С человеческой точки зрения то, что произошло в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе, является трагедией. Я не хочу возвращаться к истории.

У Армении новое правительство и новая конституция. Я являюсь главой государства, но не главой правительства. Теперь Армения похожа на Германию. Согласно Конституции, переговоры с Ильхамом Алиевым должен вести глава правительства. Моя роль может заключаться в том, чтобы давать советы.

Я хочу подчеркнуть что-то важное: люди погибли не только в Азербайджане, но и в Нагорном Карабахе и Армении. Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы создать справедливую и мирную среду для решения проблемы. Будет ли это легко сделать? Нет. Но мы должны попытаться сделать это сегодня, иначе ваши и наши дети будут задавать один и тот же вопрос много лет спустя.

Так что пришло время решить проблему».