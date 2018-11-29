Трамп примет окончательное решение о встрече с Путиным на борту самолета

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, он добавил, что примет окончательное решение на борту самолета. Глава Белого дома выступил с таким заявлением перед отлетом в Аргентину, где пройдет саммит.

"Я, скорее всего, буду встречаться с президентом Путиным", — сказал он журналистам.

При этом он добавил, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с российским лидером.

Ранее Трамп заявил в интервью газете Washington Post, что может отменить переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.