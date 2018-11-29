Президент Армении направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саркисян пожелал ей успехов и достижений во благо дружественного народа Грузии.

«Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям армяно-грузинские дружественные отношения будут и впредь развиваться во всех областях, достигнув качественно нового уровня сотрудничества между двумя народами», - говорится в послании президента Армении.