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Президент Республики Арцах принял начальника полиции Республики Армения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 ноября принял начальника полиции Республики Армения Валерия Осипяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие начальник полиции Арцаха Игорь Григорян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия соответствующих структур двух армянских республик.




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