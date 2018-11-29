Давид Тоноян принял родителей жителя Карена Казаряна

Председатель комиссии по вопросам пленных, военнопленных и пропавших без вести лиц, и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян принял родителей жителя села Бердаван Карена Казаряна, который в июне 2018 года пересек армяно-азербайджанскую границу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, родители Казаряна выразили обеспокоенность в связи со здоровьем своего сына. Они еще раз отметили, что Казарян в 2004-06 гг. прошел обязательную срочную службу и больше не служил в ВС Армении.

Тоноян отметил, что aрмянская сторона в сотрудничестве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Международным комитетом Красного Креста интенсивно работает над возвращением Казаряна в Армению.

В то же время Давид Тоноян выразил надежду, что власти Азербайджана не будут рассматривать гуманитарный характер возвращения К. Казаряна на родину в контексте обмена военнопленными между конфликтующими сторонами.